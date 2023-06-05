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12:06, 5 июня 2023Россия

В московской больнице «Коммунарка» начался пожар

Shot: в детском отделении больницы «Коммунарка» в Москве начался пожар

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В больнице «Коммунарка» начался пожар. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже в детском отделении больницы. Пациентов и сотрудников эвакуируют. На место едут экстренные службы.

Mash также пишет, что задымление произошло в детском отделении медучреждения. РИА Новости пишет, что пожарные проверяют данные о возгорании в Новой Москве. Пока признаков огня не замечено.

Дополнение: по данным Mash, возгорание локализовано.

10 мая возгорание произошло в терапевтическом корпусе городской клинической больницы №71 в Москве. Очаг пожара возник на четвертом этаже здания, пожар сопровождался сильным задымлением. Были эвакуированы 40 человек.

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    Евгения Куликова
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