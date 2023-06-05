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07:34, 5 июня 2023Россия

Россиянин пострадал при обстреле граничащего с Украиной региона

Губернатор Белгородской области Гладков заявил о пострадавшем при обстреле региона

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

При ночных обстрелах Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Но он находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги», — написал Гладков. Глава Белгородской области не уточнил, при атаке на какой конкретно район пострадал местный житель.

Известно, что 5 июня под удар попал один из энергетических объектов в Белгородском районе. Это произошло, так как с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал, потребителей не отключили от электроэнергии.

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Днем ранее, 4 июня, украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Новую Таволжанку Белгородской области. В Минобороны впоследствии отчитались, что подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. По противнику нанесли артиллерийский удар, он был рассеян и отошел за пределы границы.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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