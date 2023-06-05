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08:27, 5 июня 2023Россия

В больнице Новосибирска опровергли смерть пациентки при пожаре

В ЦКБ Новосибирска опровергли сообщение о смерти пациентки в ходе эвакуации при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Центральной клинической больнице (ЦКБ) Новосибирска опровергли информацию о гибели пациентки в ходе эвакуации при пожаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам врачей, женщина скончалась из-за гнойного воспаления средостения после разрыва пищеводачерез через два часа после перевода в реанимацию регионального сосудистого центра. Заболевание имело высокий уровень летальности, отметили медики.

«Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и тем более не погиб из-за пожара или при эвакуации», — заверили в больнице.

Ранее МЧС назвало короткое замыкание предварительной причиной пожара в больнице Новосибирска. «Огневых работ в этом здании не велось. Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — отметили в ведомстве.

О загоревшейся крыше Центральной клинической больницы Новосибирска стало известно ранее 4 июня.

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    Марина Совина
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