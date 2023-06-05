Власти Москвы опровергли сообщения о пожаре в больнице в Коммунарке

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о пожаре в больнице в Коммунарке

Сообщения о начавшемся пожаре в московской больнице «Коммунарка» не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

«В СМИ появилась информация о возгорании в одном из корпусов на территории Коммунарки. Сообщаем, что в одном из помещений сработали противопожарные системы и системы оповещения. Задымления и пожара не было», — пояснили в столичном Депздраве.

Там уточнили, что ситуация была отработана в стандартном режиме и в соответствии со всеми мерами безопасности. Соответствующие службы проверили все помещения. На данный момент персонал возвращается к работе. В департаменте отметили, что пациентов в здании, как и угрозы здоровью людей, нет.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о начале пожара в «Коммунарке». По данным авторов поста, возгорание якобы произошло на втором этаже в детском отделении больницы. Затем Telegram-канал Mash заявил о ликвидации возгорания.