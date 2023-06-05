Российские военкоры сообщили о провале ВСУ из-за атаки с танками

РВ: в ходе боев с танками на запорожском фронте ВСУ откатываются назад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери из-за атаки с танками в районе Времевского выступа между запорожским и угледарским участками фронта. Об этом говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» (РВ).

Авторы сообщают, что украинская армия «откатывается назад» на Запорожском фронте, поэтому вынуждена «вызвать перегруппировку для новых ударов».

«Ударами авиации, огнем артиллерии и в ходе контратаки наших бронегрупп ВСУ были брошены», — сообщают военкоры.

Отмечается, что на минных полях от огня артиллерии России, авиации и противотанковых ракетных комплексов и танков ВСУ потеряли в общей сложности до 7 танков и до 20 единиц мелкой бронетехники.

О том, что украинские военные предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из 10 танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты, стало известно 4 июня. ВСУ попытались прорваться в Запорожье в районе Времьевского выступа. В районе населенного пункта Нескучное и Приютное завязались бои.