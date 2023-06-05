Описаны возможные последствия использования оружия Запада на территории России

Политолог Леви назвал бюрократией расследование об использовании западного оружия ВСУ

Острая реакция на использование западного оружия на территории России крайне маловероятна. Политики могут создавать комиссии и комитеты для расследования подобных инцидентов, но это будет являться в большей степени элементом стратегии бюрократов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«Расследуя случаи применения своего оружия на территории России западные страны просто перестраховываются. Хотите оттянуть решение вопроса — создайте комитет, комитет создаст комиссию, комиссия — подкомиссию. В итоге ответ будет получен только через пару лет. Это такая стратегия бюрократов: вроде отреагировали, работы ведутся, а результат будет потом. Я бы не рассчитывал на большой резонанс», — сказал политолог.

Леви отметил, что правительствам западных стран необходимо перестраховаться на случай чрезмерных возмущений в обществе, недовольства, связанного с нарастающими проблемами в сферах экономики и энергетики.

«Неизвестно, куда в итоге выведет новостная полемика. Недовольство уже есть, есть проблемы в экономике, в энергетике. Не сегодня завтра с ними надо будет работать, на вопросы придется отвечать. Так что не реагировать на запросы о том, для каких целей используется западное оружие, бюрократы себе позволить не могут», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил о необходимости изучить применение западного оружия Киевом в обстрелах Белгородской области. По его словам, Украине нужно следовать правилу, согласно которому поставленное Киеву бельгийское оружие можно использовать исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила также распространяются на оружие других европейских стран, подчеркнул премьер.

