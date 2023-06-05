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20:43, 5 июня 2023Экономика

Резкий рост цен на газ в Европе объяснили

Эксперт Колобанов объяснил рост цен на газ в Европе наступающей жарой и сезоном ремонтов

Фото: David W Cerny / Reuters

Рост цен на газ в Европе по итогам торгов в понедельник, 5 июня, спровоцирован рядом факторов — приближением жаркой погоды, началом сезона ремонтов, итогами заседания комитета ОПЕК+ и решением Еврокомиссии (ЕК) не продлевать чрезвычайные меры на рынке электроэнергии. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на лондонской бирже ICE, поднялись почти на 23 процента, выше 320 долларов за тысячу кубометров. До этого они опускались до многолетнего минимума в район 250 долларов.

По оценке эксперта, нынешний рост не говорит об изменении тренда, не исключено, что впереди рынок ожидают новое снижение цен. Фундаментально спрос на газ не растет, все указанные факторы провоцируют скорее тревогу инвесторов, потому что носят потенциальный характер.

Так, отказ ЕК от мер, которые включали в себя требования по экономии электроэнергии, может привести к росту потребления и потребности в газе. Объявление ОПЕК+ по поводу сокращения добычи подняло цены на нефть, а часть контрактов по поставке сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему привязана к ним.

Котировки TTF1! от TradingView

Слишком низкие цены на газ в Европе и рост потребности в СПГ в Азии, где летом растет температура, могут повлиять на потоки СПГ, а значит, есть вероятность сокращения поставок в европейские терминалы. И, наконец, в понедельник на плановый ремонт был остановлен «Турецкий поток» — один из двух последних маршрутов поставок российского газа по трубопроводам. Также ремонты ведутся на норвежских месторождениях и европейской инфраструктуре.

Колобанов предположил, что речь идет об «отскоке дохлой кошки», когда после продолжительного падения котировки вроде бы показывают резкий рост, но только чтобы упасть еще сильнее.

Ранее официальный представитель ЕК Тим Макфи заявил, что подземные хранилища в Европе по состоянию на начало лета заполнены почти на 70 процентов.

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    Платон Щукин
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