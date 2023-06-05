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16:24, 5 июня 2023Экономика

Европа заполнила газовые хранилища на 70 процентов

Представитель ЕК Макфи заявил о заполнении Европой газовых хранилищ на 70 процентов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Газовые хранилища в Европе по состоянию на начало июня заполнены на 70 процентов при цели в 90 процентов к 1 ноября. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, передает РИА Новости.

При этом он подтвердил, что европейские страны рассматривают возможность закачки газа в подземные хранилища Украины. В настоящее время ЕК обсуждает способ их использования.

Первым о такой возможности рассказал вице-президент ЕК Марош Шефчович. Предложенная схема предполагает гарантии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) тем компаниям, что согласятся хранить топливо на территории Украины. Позднее другие источники указали, что страховые гарантии могут также дать правительства и финансовые институты.

По словам Макфи, пока что добавить к сказанному Шефчовичем нечего. «Еврокомиссия действительно изучает, как гарантии… могли бы, возможно, способствовать получению доступа европейских стран к газовым хранилищам на Украине», — заключил он.

Текущая ситуация заполненностью газовых хранилищ в Европе складывается гораздо лучше, чем в последние годы. На этом фоне стоимость топлива падала в районе 250 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 5 июня она поднялась выше 300 долларов, что по-прежнему в три раза ниже, чем год назад.

Ранее сообщалось, что «Газпром» остановил прокачку по газопроводу «Турецкий поток» на неделю для ежегодных профилактических работ.

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    Платон Щукин
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