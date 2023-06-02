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12:56, 2 июня 2023Экономика

«Газпром» остановит прокачку газа через «Турецкий поток»

«Газпром»: прокачка газа через обе нитки «Турецкого потока» будет приостановлена на неделю

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

«Газпром» приостановит прокачку по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток». Транспортировка не будет осуществляться в течение недели, сообщает пресс-служба компании.

Временная остановка поставок связана с плановым ежегодным техобслуживанием газопровода. Его будут проводить с 5 по 12 июня.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С его помощью осуществляются поставки в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Остановка прокачки через Турцию сократит поставки в страны ЕС минимум в два раза.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил прокачивать через регион Черного моря утраченный объем транзита газа по «Северным потокам». Для этого он призвал построить в Турции хаб для поставок в Европу через «Турецкий поток».

Ранее «Коммерсантъ» указывал, что Россия может столкнуться с трудностями при ремонте газопроводов из-за западных санкций, которые запрещают экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США. Ограничения затрагивают большое число критически важных комплектующих, которые используются на российских экспортных газопроводах с советских времен.

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    Вячеслав Агапов
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