В ДНР задержали последнего сбежавшего из воинской части бывшего заключенного

ТАСС: в ДНР задержали последнего из семи сбежавших из воинской части экс-заключенных

Правоохранители задержали последнего из семи бывших заключенных, самовольно покинувших воинскую часть в районе Соледара в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, последний из семи военнослужащих задержан несколько дней назад.

В конце мая сообщалось, что в районе Соледара в ДНР семеро экс-заключенных — военнослужащие одного из подразделений — сбежали с оружием из воинской части. Троих из них задержали сотрудники правоохранительных органов возле города Брянка в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мобилизованного к пяти годам общего режима за дезертирство.