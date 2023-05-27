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19:34, 27 мая 2023Силовые структуры

В ДНР из воинской части сбежали бывшие заключенные

ТАСС: троих из семи сбежавших из воинской части в ДНР бывших заключенных задержали

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В районе Соледара в Донецкой народной республики (ДНР) семеро бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений — сбежали с оружием из воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Троих из них задержали сотрудники правоохранительных органов возле города Брянка в Луганской народной республике (ЛНР).

Остальных беглецов пока ищут. Их местонахождение устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мобилизованного к пяти годам общего режима за дезертирство.

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