Сбежавший из лагеря мобилизованный получил тюремный срок

«Ъ»: суд приговорил мобилизованного к 5 годам общего режима за дезертирство

В Новосибирске военный суд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову за дезертирство накануне отправки в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

29 декабря мужчина сбежал с территории лагеря и направился домой к матери. Через три недели он добровольно явился к следователю, признал вину и заявил, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».

Его обвинили по тяжкой статье «Дезертирство в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта». Максимальное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы. Прокурор требовал пять с половиной лет заключения в колонии строгого режима, защита настаивала на условном сроке. В итоге суд назначил осужденному пять лет колонии общего режима.

Ранее что в Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации. Мужчина получил 5,5 года колонии общего режима.

В марте Верховный суд России определил условия, при которых военнослужащий должен быть оправдан за дезертирство. В проекте постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором разъяснили практику привлечения к ответственности граждан за военные преступления, указано, что суды должны выносить оправдательные приговоры военнослужащим, совершившим дезертирство из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Таковыми могут являться тяжелая болезнь родственников либо факты насилия со стороны сослуживцев. Однако подобные уважительные причины могут быть приняты во внимание только единожды.