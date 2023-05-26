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03:41, 26 мая 2023Силовые структуры

Сбежавший из лагеря мобилизованный получил тюремный срок

«Ъ»: суд приговорил мобилизованного к 5 годам общего режима за дезертирство
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Новосибирске военный суд вынес приговор 25-летнему мобилизованному Владимиру Константинову за дезертирство накануне отправки в зону специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

29 декабря мужчина сбежал с территории лагеря и направился домой к матери. Через три недели он добровольно явился к следователю, признал вину и заявил, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».

Его обвинили по тяжкой статье «Дезертирство в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта». Максимальное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы. Прокурор требовал пять с половиной лет заключения в колонии строгого режима, защита настаивала на условном сроке. В итоге суд назначил осужденному пять лет колонии общего режима.

Ранее что в Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации. Мужчина получил 5,5 года колонии общего режима.

В марте Верховный суд России определил условия, при которых военнослужащий должен быть оправдан за дезертирство. В проекте постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором разъяснили практику привлечения к ответственности граждан за военные преступления, указано, что суды должны выносить оправдательные приговоры военнослужащим, совершившим дезертирство из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Таковыми могут являться тяжелая болезнь родственников либо факты насилия со стороны сослуживцев. Однако подобные уважительные причины могут быть приняты во внимание только единожды.

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Марина Совина
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