Психолог рассказала россиянам о неочевидных причинах сексуальных расстройств

Психолог Тур: тяжелые роды женщины могут стать причиной сексуальных расстройств у ребенка

Тяжелые роды женщины могут стать причиной сексуальных расстройств у ее ребенка, предупредила психолог, сексолог Анна Тур. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о неочевидных причинах возникновения подобных отклонений.

К сексуальным расстройствам относятся гиперсексуальность, расстройства эрекции, эякуляции, специфические женские расстройства (фригидность, вагинизм), а также многие другие изменения в половой сфере, говорит Тур. Отклонения от нормы могут быть мнимыми или реально существующими и возникают они из-за психологических проблем, социальных факторов и проблем со здоровьем.

По ее словам, снижение либидо, ограниченная сексуальная активность могут развиваться из-за стресса, депрессии, проблем в отношениях с партнером, боязни забеременеть, хронической усталости, пониженной самооценки. Для восстановления сексуального желания и интимной жизни необходимо устранить причину расстройства, объяснила психолог.

Физиологические причины сексуального расстройства могут быть при атеросклерозе, сердечной, почечной, дыхательной и витаминной недостаточностях, сахарном диабете, простатите, аденоме, венерических заболеваниях Анна Тур психолог, сексолог

У мужчин расстройство сексуального возбуждения проявляется в виде нарушения эрекции, отсутствия сексуального возбуждения и удовольствия от половой активности. У женщин могут случаться неконтролируемые спазмы мышц влагалища — вагинизм. «У обоих партнеров может развиваться диспареуния — боль в половых органах во время секса. Это случается при воспалительных заболеваниях органов малого таза, эндометриозе, сухости влагалища, снижении либидо», — рассказала сексолог.

Неспособность получать оргазм — один из видов сексуальных расстройств у женщин. Он развивается из-за проблем в отношениях, эгоистичного поведения мужчины в постели, недостаточной прелюдии Анна Тур психолог, сексолог

По мнению собеседницы «Ленты.ру», неудовлетворенность половой принадлежностью появляется из-за психотравмирующего воздействия на ребенка, строгих методах воспитания с физическим насилием. Также причиной расстройства может стать генетическая предрасположенность и биологические факторы. Например, при наличии у матери патологии гормональной системы применение гормональных препаратов во время беременности влияют на формирование наружных половых органов ребенка во время внутриутробного развития. Могут повлиять на нормальное сексуальное развитие ребенка и тяжелые роды матери.

Если роды были проблемными, это не значит, что здоровье ребенка непременно будет плохим. Однако ученые выдвигают версии, что родовые травмы — повреждение центральной и периферической нервных систем, внутричерепные травмы, повреждение коры головного мозга — могут сказаться на психическом здоровье ребенка и его развитии, в том числе сексуальном Анна Тур психолог, сексолог

Расстройства сексуального предпочтения (фетишизм, вуайеризм, педофилия) могут возникнуть из-за детской психологической травмы, жестокого обращения к ребенку, физического и сексуального насилия над ним. Немалую роль играет и наследственная предрасположенность — наличие сексуальных расстройств у родителей, добавила Тур.

Нарушение или торможение нормального сексуального развития может спровоцировать возникновение неудовлетворенностью своим полом. На ее появление влияют и личностные черты: нарциссический, шизоидный или антисоциальный тип личности, а также — заболевания головного мозга (энцефалопатия, рассеянный склероз, старческое слабоумие, опухоли и прочие, гидроцефалия, микроцефалия, олигофрения)

Анна Тур психолог, сексолог

Сексуальное здоровье и удовлетворенность интимной жизнью могут пошатнуться из-за низкого уровня тестостерона и высокого уровня пролактина в сыворотке крови у мужчин; увеличения концентрации тестостерона и снижения уровня эстрогенов у женщин, пояснила Тур.

«Отрицательно влияют на сексуальное здоровье нейролептики, антидепрессанты, вредные привычки; менопауза; фимоз, инфекции мочевыводящих путей или проблемы с предстательной железой; опухоли и кисты, эндометриоз, бактериальные вагинальные и тазовые инфекции; неудачный сексуальный опыт», — заключила психолог и сексолог.

Ранее Анна Тур назвала неочевидную причину отсутствия удовольствия от секса. По ее словам, тесная одежда может повлиять на удовлетворение сексом.