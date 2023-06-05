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20:09, 5 июня 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности даже качественного сидра

Диетолог Ирина Мансурова: сидр вреден для здоровья пациентов с язвой и диабетом

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сидр противопоказан людям с диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта, предупредила врач-диетолог Ирина Мансурова. Об опасности слабоалкогольного яблочного напитка она рассказала россиянам в беседе с Life.

По словам Мансуровой, даже качественный сидр вреден для здоровья пациентов с такими заболеваниями, как язва, гастрит, панкреатит, пиелонефрит и холецистит. Врач объяснила, что напиток обладает повышенной кислотностью и может серьезно навредить их здоровью. «Напиток противопоказан лицам, страдающим диабетом, так как содержит много сахара. При наличии расстройств мочеполовой системы или почек сидр пить тоже не рекомендуется», — отметила врач.

Мансурова добавила, что сидр имеет и полезные свойства. Так, по словам специалистки, он богат аскорбиновой кислотой, полезной для иммунитета, а также йодом, который препятствует развитию болезней щитовидной железы.

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    Екатерина Улитина
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