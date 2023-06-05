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09:47, 5 июня 2023Забота о себе

Психолог подсказала необычный способ лучше спать в жару

Психолог Тереза ​​Шнорбах посоветовала обниматься, чтобы лучше спать в жару

Фото: Andisheh A / Unsplash

Немецкий психолог Тереза ​​Шнорбах посоветовала обниматься в постели, чтобы остыть после жаркого дня и улучшить сон. Этот и другие необычные советы специалистки приводит Daily Mail.

По словам Шнорбах, хотя объятия в жару кажутся не лучшим способом для охлаждения, у ее совета есть логичное объяснение. «Объятия перед сном помогают снизить внутреннюю температуру, так как стимулируют расширение кровеносных сосудов. Это приводит к потере избыточного тепла тела», — объяснила она.

Шнорбах подсказала еще одну хитрость, чтобы остыть в жару и лучше спать. По ее словам, если приложить лед к запястьям или другим местам, где хорошо прослушивается пульс, то сосуды отреагируют на ощущение прохлады и моментально снизят внутреннюю температуру. Специалистка предупредила, что лед не должен прикасаться непосредственно к коже, поэтому она посоветовала обмотать пакет со льдом полотенцем прежде чем прикладывать к телу.

Кроме того, психолог не рекомендовала принимать ледяной душ перед сном даже в очень жаркий день. «Слишком холодный душ на самом деле заставляет тело усиленно вырабатывать тепло, чтобы сбалансировать температуру», — объяснила она и посоветовала мыться под теплой водой, чтобы освежиться.

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    Екатерина Улитина
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