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17:12, 5 июня 2023Россия

Россиянке пришлось на своей спине носить лишившегося ног мужа в больницу

В Якутске женщине пришлось на своей спине носить лишившегося ног мужа в больницу

Фото: Anastasia Nelen / Unsplash

В Якутске местной жительнице пришлось на своей спине носить мужа, который лишился ног, в больницу. Об этом сообщает SakhaDay.

В мае семья Охлопковых в результате пожара лишилась двухэтажного частного дома, который они достроили год назад. Супругам вместе с двумя дочерями пришлось переехать к родственникам. Саргылана Охлопкова рассказала, что в 2010-2011 годах ее супругу Леониду ампутировали ноги, а два года назад у него отказали почки.

«С тех пор ему нужен диализ три раза в неделю. Сейчас я несу его, поднимаю и спускаю по лестнице на своей спине. Все документы, мебель и вещи сгорели дотла… Очень надеемся, что найдется временное жилье», — поделилась с корреспондентом женщина.

Ранее появилась информация, что в чувашской деревне Голов местные жители оказались вынуждены перевозить пациентов до скорой помощи в ваннах и тачках. Такая ситуация сложилась из-за моста, который находится в аварийном состоянии.

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    Никита Абрамов
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