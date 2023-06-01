Пациента из российской деревни пришлось везти до скорой в ванне

Жители чувашской деревни рассказали, что до скорых пациентов приходится перевозить в ванне

Жители чувашской деревни Голов оказались отрезаны от экстренных служб из-за аварийного моста. В связи до машин скорой помощи пациентов приходится перевозить в ванных и тачках, сообщает «Подъем».

По словам жителей российской деревни, было три случая, когда скорая помощь не смогла перебраться через мост и добраться до места назначения. «В эту зиму не смогла доехать из-за того, что был гололед и снег не убран — так же вывезли пациента на пластиковой ванне. Еще был пожар — пожарные не смогли доехать», — рассказал собеседник издания.

Мост можно объехать по дорогам, однако они тоже находятся в плохом состоянии. При обильных осадках и в холодное время года по ним нельзя проехать даже на внедорожнике. Чтобы решить проблему, местные жители собрали собственные средства. Власти деревни долго откладывали ремонт, но пообещали починить конструкцию к октябрю 2023 года.

В мае на видео попал провал, который образовался на месте шахты по добыче железной руды в поселке Шерегеш Кемеровской области. Местные жители назвали яму порталом в ад.