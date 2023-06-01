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17:05, 1 июня 2023Среда обитания

Пациента из российской деревни пришлось везти до скорой в ванне

Жители чувашской деревни рассказали, что до скорых пациентов приходится перевозить в ванне

Кадр: телеграм-канал «Подъем»

Жители чувашской деревни Голов оказались отрезаны от экстренных служб из-за аварийного моста. В связи до машин скорой помощи пациентов приходится перевозить в ванных и тачках, сообщает «Подъем».

По словам жителей российской деревни, было три случая, когда скорая помощь не смогла перебраться через мост и добраться до места назначения. «В эту зиму не смогла доехать из-за того, что был гололед и снег не убран — так же вывезли пациента на пластиковой ванне. Еще был пожар — пожарные не смогли доехать», — рассказал собеседник издания.

Мост можно объехать по дорогам, однако они тоже находятся в плохом состоянии. При обильных осадках и в холодное время года по ним нельзя проехать даже на внедорожнике. Чтобы решить проблему, местные жители собрали собственные средства. Власти деревни долго откладывали ремонт, но пообещали починить конструкцию к октябрю 2023 года.

В мае на видео попал провал, который образовался на месте шахты по добыче железной руды в поселке Шерегеш Кемеровской области. Местные жители назвали яму порталом в ад.

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    Александра Качан
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