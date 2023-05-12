Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:50, 12 мая 2023Среда обитания

«Портал в ад» в российском поселке попал на видео

«Подъем»: в поселке Шерегеш на видео попал провал на месте шахты по добыче железной руды

В российском поселке Шерегеш Кемеровской области на видео попал провал, который образовался на месте шахты по добыче железной руды. Запись обрушения породы опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Участок начал проваливаться под землю в декабре 2022 года, однако порода продолжает осыпаться и спустя несколько месяцев. По данным издания, местные жители назвали образовавшуюся яму порталом в ад.

В администрации Таштагольского района отметили, что ожидали подобное развитие событий и расселили людей из близлежащих домов. «На данной территории никто не проживает, автомобильная дорога и водовод на Старый Шерегеш были заблаговременно вынесены, ручей Лапинский отведен. Под этим местом горные работы не ведутся. В настоящее время продолжаются работы по отсыпке данного провала», — отметили местные власти.

Ранее в Кургане машина провалилась в дыру в асфальте и оставила без воды жителей нескольких домов. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Маркса, возле 20-го дома по улице Ленина. В результате жители 11 домов остались без холодного водоснабжения.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Разведка ЕС озвучила потери Украины с начала СВО
Главком ВСУ впервые появился на публике после слухов о его гибели
Эрдоган ответил оппоненту на обвинение России во вмешательстве в выборы в Турции
Неизвестные похитили сына владельца сети клиник «Гемотест» Газиева
Медведев назвал МУС сборищем «правовых импотентов»
VK открыла доступ к уникальному контенту
Медведев высказался о целях СВО
В России девятилетний мальчик задохнулся в квартире из-за неисправной вентиляции
Названы города России для невыгодной сдачи жилья в аренду
Бельгия передаст 92 миллиона евро конфискованных у России активов Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.