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21:25, 5 июня 2023Экономика

Силуанов оценил состояние бюджетной системы России

Глава Минфина Антон Силуанов назвал стабильной бюджетную систему России
Антон Силуанов

Антон Силуанов . Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Министр финансов России Антон Силуанов высказался о бюджетной системе страны. Своим мнением он поделился в беседе с телеканалом CGTN.

Силуанов оценил состояние бюджетной системы России и назвал ее стабильной. По его словам, инфляция в стране ниже 3-2,3 процента в отличие от стран, вводивших санкции против Москвы, где нередко этот показатель является двузначным. Кроме того, стабилизировался курс рубля.

«Мы прогнозируем на будущее продолжение политики выхода на бюджетное правило. Мы полностью выполняем наши бюджетные обязательства. Если говорить об экономике у нас, то в этом году мы ожидаем рост в пределах одного процента, плюс-минус. Скорее всего, будет "один плюс"», — спрогнозировал глава Минфина.

Безработицу в России Силуанов назвал самой низкой за последние годы. Он призвал Москву удержать эти показатели и двигаться вперед.

Ранее Силуанов заявил, что стабилизировать инфляцию удалось благодаря действиям правительства и Центробанка. «Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть веденных санкций. <...> Мы справились с инфляцией, которая в феврале-марте [2022 года] скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция три процента», — отметил он.

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    Марина Совина
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