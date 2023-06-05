Обнаружены увеличивающие выживаемость при раке легких таблетки

Препарат осимертиниб увеличил выживаемость при раке легких

Ученые из Йельского университета при спонсорстве фармацевтической группы AstraZeneca обнаружили таблетки, увеличивающие выживаемость практически вдвое при определенном типе рака легких. Результаты работы представлены на ежегодной конференции в Чикаго, организованной Американским обществом клинической онкологии (ASCO).

Препарат под названием Tagrisso содержит в себе действующее вещество осимертиниб, которое предназначено для борьбы с немелкоклеточным раком. Этот вид мутации происходит в рецепторе эпидермального фактора роста (EGFR) и встречается у 10-25 процентов больных в США и Европе и у 30-40 процентов жителей Азии.

В ходе клинических испытаний авторы протестировали осимертиниб на 680 участниках из 120 стран с ранней стадией заболевания. Сначала пациентам провели операцию по удалению опухоли, а затем половине испытуемых давали таблетки в качестве лечения, а другой половине — плацебо.

Авторы выявили, что прием препарата повысил выживаемость на 51 процент по сравнению с группой плацебо. Спустя пять лет 88 процентов участников, получавших лечение, оставались живы по сравнению с 78 процентами пациентов, принимавших плацебо. Специалисты считают, что Tagrisso помогает предотвратить распространение рака на мозг, печень и кости.

В апреле сотрудники Оксфордского университета разработали нейросеть, которая способна прогнозировать риск рака легких на десять лет вперед.