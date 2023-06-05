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17:01, 5 июня 2023Наука и техника

Обнаружены увеличивающие выживаемость при раке легких таблетки

Препарат осимертиниб увеличил выживаемость при раке легких

Фото: create jobs 51 / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Йельского университета при спонсорстве фармацевтической группы AstraZeneca обнаружили таблетки, увеличивающие выживаемость практически вдвое при определенном типе рака легких. Результаты работы представлены на ежегодной конференции в Чикаго, организованной Американским обществом клинической онкологии (ASCO).

Препарат под названием Tagrisso содержит в себе действующее вещество осимертиниб, которое предназначено для борьбы с немелкоклеточным раком. Этот вид мутации происходит в рецепторе эпидермального фактора роста (EGFR) и встречается у 10-25 процентов больных в США и Европе и у 30-40 процентов жителей Азии.

В ходе клинических испытаний авторы протестировали осимертиниб на 680 участниках из 120 стран с ранней стадией заболевания. Сначала пациентам провели операцию по удалению опухоли, а затем половине испытуемых давали таблетки в качестве лечения, а другой половине — плацебо.

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Авторы выявили, что прием препарата повысил выживаемость на 51 процент по сравнению с группой плацебо. Спустя пять лет 88 процентов участников, получавших лечение, оставались живы по сравнению с 78 процентами пациентов, принимавших плацебо. Специалисты считают, что Tagrisso помогает предотвратить распространение рака на мозг, печень и кости.

В апреле сотрудники Оксфордского университета разработали нейросеть, которая способна прогнозировать риск рака легких на десять лет вперед.

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    Елена Апазиди
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