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17:11, 5 июня 2023Экономика

«Вкусно — и точка» выпустит замену «Хэппи Милу»

«Вкусно — и точка» выпустит замену «Хэппи Милу» с участием франшизы «Тиг и Лео»

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Аналог «Хэппи Мила» под названием «Кидз комбо» появится в сети быстрого питания «Вкусно — и точка» в конце лета 2023 года, в набор войдут игрушки, выпущенные при участии российской мультипликационной франшизы «Тиг и Лео». Об этом на пресс-конференции, посвященной году работы сети, рассказал генеральный директор компании Олег Пароев, пишет ТАСС.

Долгий запуск «детского комбо» Пароев связал с техническими вопросами, а также с тем, что у «Макдоналдса» вопрос решался централизованно. О планах начать продажу замены «Хэппи Милу» компания сообщала еще летом 2022 года. Тогда отмечалось, что реализация такой задачи осложнена получением договора франшизы на использование образов героев зарубежных мультфильмов.

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор, в свою очередь, пообещал через год-полтора представить собственный проект, связанный с игрушками и подразумевающий появление собственной фабрики. «Это большие изначальные инвестиции, которые будут отрабатываться пять-семь лет. Мы к этому подходим очень серьезно», — сказал бизнесмен.

Ранее Говор, анонсируя выпуск собственных детских наборов сети, отмечал, что часть из них будет производиться в России, остальные — поставляться из Китая. Фабрик, которые смогут полностью покрыть необходимые объемы, в России, по его словам, пока нет.

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    Дмитрий Воронин
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