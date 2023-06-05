Прибыль российских угольных компаний отстала от выручки

Минэнерго: выручка российских экспортеров угля выросла на треть, а прибыль — всего на 9%

В 2022 году рост прибыли российских угольных компаний отстал от выручки, со ссылкой на доклад Министерства энергетики сообщает «Коммерсантъ». По данным ведомства, экспортеры увеличили отгрузку топлива на 32,8 процента, до 2,3 триллиона рублей, при этом их прибыль выросла всего на 9 процентов, до 784 миллиардов рублей.

Скачок выручки в Минэнерго объяснили высокими ценами на уголь, которые увеличились на фоне санкций и рисков срыва поставок из России. При этом потеря рынков сбыта в Евросоюзе, Японии и Южной Корее, невозможность и удорожание поставок импортных оборудования и комплектующих, себестоимости производства и транспортировки, а также потребность досрочно погасить внешние займы замедлили рост прибыльности экспорта.

В ведомстве отметили, что российские экспортеры столкнулись с эмбарго на поставки угля, секторальными санкциями и отказом части контрагентов от выполнения контрактов. Также компаниям стало сложнее фрахтовать суда, а их зарубежные счета у некоторых трейдеров оказались заморожены. В результате экспорт российского угля вместо роста на пять процентов снизился на один процент, до 221,2 миллиона тонн.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, в 2023 году ситуация в отрасли ухудшится, и отгрузки непремиального угля могут стать нерентабельны на фоне снижения цен на сырье и санкций. Однако удешевление угля ударит по всем производителям, что в течение года-полтора может вызвать сокращение поставок американского, колумбийского и южноафриканского угля в Европу и Азию, что вызовет рост стоимости энергоресурсов.

По прогнозу консалтинговой компании «Яков и партнеры», за счет развивающихся стран и развития промышленности Китая мировое потребление энергетического и коксующегося (металлургического) угля будет расти до 2030 года и достигнет 7,01 миллиарда тонн. При сохранении темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнации или отсутствии роста в развитых, а также умеренном уровне цен на энергоносители к 2030-му спрос на уголь вырастет на 3 процента к уровню 2021-го, или почти на 200 миллионов тонн в год.

В октябре 2022 года Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало начало спада потребления угля уже в 2025 году. К 2030-му аналитики ждут снижение мирового спроса на этот вид топлива до 5,15 миллиарда тонн, а к 2050 году — до 3,8 миллиарда тонн. Однако в «Яков и партнеры» считают, что консервативный прогноз МЭА носит «мотивационный характер».