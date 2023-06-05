Власти США подняли истребители в воздух из-за пролетевшего бизнес-джета

Reuters: истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета

Власти США подняли в воздух истребители из-за пролетевшего бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство над Вашингтоном и упал в соседнем штате Вирджиния. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Как уточняется, воздушное судно было на автопилоте и не реагировало на предупреждения властей. По словам собеседников агентства, действия истребителей не были причиной падения бизнес-джета.

В это же время жители Вашингтона и окрестностей услышали громкий звук. Изначально представители пожарной службы и службы внутренней безопасности в Вашингтоне опровергли сообщения о каких-либо инцидентах в городе. Позже Журналисты Reuters подчеркнули, что звук был связан с произошедшим.

22 мая власти США опровергли сообщения о взрыве возле Министерства обороны США. Так представитель Пентагона отреагировал на ряд публикаций в соцсетях, которые сопровождались снимком, якобы сделанным возле здания ведомства.

Ранее появилось множество публикаций, в которых говорилось о мощном взрыве возле Пентагона. Многие из них сопровождались одним и тем же фото с большим столбом черного дыма.