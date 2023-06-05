Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 5 июня 2023Мир

Власти США подняли истребители в воздух из-за пролетевшего бизнес-джета

Reuters: истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета
СюжетВзрывы в США:

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Власти США подняли в воздух истребители из-за пролетевшего бизнес-джета Cessna Citation, который нарушил воздушное пространство над Вашингтоном и упал в соседнем штате Вирджиния. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Как уточняется, воздушное судно было на автопилоте и не реагировало на предупреждения властей. По словам собеседников агентства, действия истребителей не были причиной падения бизнес-джета.

В это же время жители Вашингтона и окрестностей услышали громкий звук. Изначально представители пожарной службы и службы внутренней безопасности в Вашингтоне опровергли сообщения о каких-либо инцидентах в городе. Позже Журналисты Reuters подчеркнули, что звук был связан с произошедшим.

22 мая власти США опровергли сообщения о взрыве возле Министерства обороны США. Так представитель Пентагона отреагировал на ряд публикаций в соцсетях, которые сопровождались снимком, якобы сделанным возле здания ведомства.

Ранее появилось множество публикаций, в которых говорилось о мощном взрыве возле Пентагона. Многие из них сопровождались одним и тем же фото с большим столбом черного дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Запорожской области рассказали о восьмичасовом бое на линии фронта
    Девушка весом 152 килограмма рассказала о любви мужчин к ее животу
    Рогов оценил ситуацию на запорожском направлении
    Москвичи вспомнили любимые маршруты троллейбусов
    США оценили возможность холодной войны с Китаем
    В российском регионе ввели режим ЧС из-за сильных ливней
    Ибрагимович объявил о завершении карьеры
    Осудивший «Барселону» за видео для россиян Левандовски сделал фото с Медведевым
    Объяснено насыщение древней Земли кислородом
    ВС России ударили по важному логистическому узлу ВСУ в Харьковской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.