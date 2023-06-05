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17:49, 5 июня 2023Россия

Сервис кикшеринга оценил идею новых ограничений при использовании самокатов

Whoosh: снижение предельной скорости самокатов не повлияет на безопасность поездок

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сервис аренды электросамокатов Whoosh прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Якубовского ввести ряд ограничений на использование электросамокатов в городе, в частности, снизить предельно допустимую скорость и ограничить движение таких транспортных средств в пешеходных зонах. В беседе с «Лентой.ру» представитель компании Анастасия Шевченко объяснила, что большая часть озвученных правил и так применяется в сервисе, а снижение максимальной скорости не повлияет на безопасность водителей самокатов и пешеходов.

Так, комментируя предложение Якубовского запретить несовершеннолетним пользоваться самокатами, в Whoosh заявили, что сервис предоставляет доступ только пользователям старше 18 лет. Более того, в компании заверили, что они строго следят за соблюдением этого требования и блокируют аккаунты нарушителей.

Шевченко также напомнила, что максимальная скорость, которую развиваю самокаты сервиса, составляет 25 км/ч, что соответствует всем требованиям правил дорожного движения. При этом собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что в каждом городе есть дополнительные зоны ограничения скорости — многолюдные улицы, парки, скверы — там, по ее словам, скорость самоката автоматически снижается до 10-15 км/ч.

В Whoosh также прокомментировали и идею запретить движение электросамокатов в пешеходных зонах.

«Скорость наших самокатов на пешеходных улицах и так снижена (например, в Москве это Арбат, Лужники, Никольская). Мы следим, чтобы пользователь на таких участках не разгонялся и не мешал окружающим. При этом такие улицы соединяют важные районы и участки города между собой, используются для транспортных перемещений», — рассказала Шевченко.

Если закрыть их (пешеходные улицы для проезда самокатов — прим. «Ленты.ру») полностью, то пользователю самоката придется ехать в объезд, не всегда по удобному маршруту, тратить время. В таком случае это скорее мешающий поездкам фактор. Люди пересядут на такси, машины и автобусы, будут тратить значительное время на дорогу, негативно влиять на окружающую среду. На наш взгляд, повсеместное снижение скорости не повлияет на безопасность поездок

Анастасия ШевченкоPR-менеджер Whoosh

Более того, в сервисе дали оценку ситуации с аварийностью самокатов. В компании сослались на статистику из отчетов Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

«В этом отчете прописано, что за 2022 год число аварий на кикшеринговых самокатах — только 30%, остальные 70% — частные. Кикшеринги за счет контроля за своими устройствами ездят безопаснее. Частники — не контролируемы», — объяснили в Whoosh.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил Минтрансу и МВД на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час, запретить проезд электросамокатов на пешеходных улицах и использование этих средств передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры он призвал ввести и для электровелосипедов.

Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Так, глава СКР неоднократно указывал на проблемы безопасности людей и многочисленные факты травматизма при передвижении на электросамокатах. Бастрыкин также предлагает разработать меры ответственности сервисов аренды самокатов при несоблюдении условий, приводящих к ДТП.

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    Кирилл Садовский
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