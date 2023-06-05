Депутат Рады Безгин сообщил, что село Ватутино на Украине переименуют в Залужное

Село Ватутино в Харьковской области Украины переименуют в Залужное — в честь главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил депутат Верховной рады Виталий Безгин в социальных сетях. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«Поддержали целый пакет изменений названий, среди которого стоит выделить одну: Ватутино (Харьковская область) будет переименовано в Залужное!» — рассказал он.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Киев может лишиться военной поддержки Запада из-за использования нацистской символики в Вооруженных силах Украины. Исследователь ультраправых движений Майкл Колборн отметил, что украинские власти не задумываются о последствиях и не учитывают того, как эти символы воспринимаются за пределами страны.