NYT: Киев могут оставить без поддержки Запада из-за нацистской символики в рядах ВСУ

Киев может лишиться военной поддержки Запада из-за использования нацистской символики Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает американское издание The New York Times (NYT).

«Двойственность Украины в отношении этих символов, а иногда даже их принятие, рискуют возродить образы, на уничтожение которых Запад потратил более полувека», — говорится в сообщении.

Исследователь ультраправых движений Майкл Колборн отметил, что украинские власти не задумываются о последствиях и не учитывают того, как эти символы воспринимаются за пределами страны.

По информации издания, правительство президента Украины Владимира Зеленского отрицает поддержку нацистской идеологии, при этом многие бойцы ВСУ называют соответствующую символику демонстрацией суверенитета и гордости Украины.

Ранее депутат Госдумы России Алексей Чепа оценил отмену празднования 9 Мая на Украине. «Это предложение поддерживает позиции нацистов на Украине, это попытка вбить очередной клин в историческое братство между нашими народами, но это у них не получится», — подчеркнул он.