Зеленский решил выступить с обращением к парламенту Швейцарии

Зеленский выступит с обращением к депутатам парламента Швейцарии по видеосвязи 15 июня

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к депутатам Национального совета Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского парламента.

Отмечается, что украинский лидер выступит с видеообращением к швейцарским депутатам 15 июня в 14:00 (15:00 по мск).

Ранее Зеленский сообщал, что встретился с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Уточнялось, что во время беседы они обсудили ряд актуальных вопросов, включая ожидания Киева от саммита НАТО в Вильнюсе, продвижение украинской формулы мира, подготовку Глобального саммита по ее реализации, а также Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.