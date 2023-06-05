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18:44, 5 июня 2023Бывший СССР

Зеленский решил выступить с обращением к парламенту Швейцарии

Зеленский выступит с обращением к депутатам парламента Швейцарии по видеосвязи 15 июня

Фото: Carl Court / Pool /AP

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к депутатам Национального совета Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского парламента.

Отмечается, что украинский лидер выступит с видеообращением к швейцарским депутатам 15 июня в 14:00 (15:00 по мск).

Ранее Зеленский сообщал, что встретился с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Уточнялось, что во время беседы они обсудили ряд актуальных вопросов, включая ожидания Киева от саммита НАТО в Вильнюсе, продвижение украинской формулы мира, подготовку Глобального саммита по ее реализации, а также Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины.

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    Георгий Нестеров
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