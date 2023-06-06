В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

Reuters: Белый дом обеспокоен сообщениями о разрушении Каховской ГЭС

Белый дом очень обеспокоен сообщениями о разрушении Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и затоплением территории, администрация президента США Джо Байдена пытается выяснить причины и вероятные последствия инцидента. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что США "очень обеспокоены" после того, как подконтрольную России дамбу прорвало, (...) и пытается выяснить потенциальное воздействие», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новокаховском городском округе после подрыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта. Глава городской администрации Владимир Леонтьев оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища в Днепре сильно поднялся уровень воды.