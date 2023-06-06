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12:43, 6 июня 2023Наука и техника

Раскрыты подробности о новой воздушной армии России для защиты от НАТО

«Известия»: новая воздушная армия России для защиты от НАТО потребует самолетов

Фото: РИА Новости

Воздушная армия, которую планируется создать на западном направлении в интересах защиты России от НАТО, потребует новых самолетов. Соответствующие подробности «Известиям» раскрыли опрошенные эксперты.

«Вопрос только, где возьмут столько самолетов, а самое главное — подготовленный летный состав. Давно надо было открывать новые летные училища и готовить больше кадров», — сказал бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Валерий Горбенко.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, в основу новой воздушной армии может лечь переформатированная 6-я армия. «Можно предположить, что после разделения Западного военного округа на Ленинградский и Московский зона ответственности 6-й армии будет сокращена вдвое», — сказал специалист.

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Болтенков отметил, что российскому оборонно-промышленному комплексу придется серьезно потрудиться. «Речь идет как минимум о необходимости в ближайшее время поставить военным бомбардировщики Су-34 и Су-35 для формирования новых авиационных полков. Также нужны будут зенитные системы», — уточнил эксперт.

В июне «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщили о планах создания на западном направлении новой воздушной армии.

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    Иван Потапов
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