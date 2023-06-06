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06:46, 6 июня 2023Россия

На западе России сформируют новую воздушную армию для защиты от НАТО

«Известия»: на западе России сформируют новую воздушную армию для защиты от НАТО

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На западе России будет сформирована новая воздушная армия, целью которой станет защита от стран НАТО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Отмечается, что ее планируют сформировать из нескольких истребительных авиаполков, бомбардировочного полка, армейской авиации, частей противовоздушной обороны (ПВО) и радиотехнических войск. Новая воздушная армия будет размещена в Московском или Ленинградском военном округе.

По данным издания, необходимость в ее создании вызвана ростом угроз со стороны Североатлантического альянса, в частности, вступлением в НАТО Финляндии и, в перспективе, Швеции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио. Отмечается, что французский лидер назвал большой ошибкой подталкивание альянса к расширению спектра и географии.

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    Марина Совина
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