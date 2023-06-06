На западе России сформируют новую воздушную армию для защиты от НАТО

«Известия»: на западе России сформируют новую воздушную армию для защиты от НАТО

На западе России будет сформирована новая воздушная армия, целью которой станет защита от стран НАТО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Отмечается, что ее планируют сформировать из нескольких истребительных авиаполков, бомбардировочного полка, армейской авиации, частей противовоздушной обороны (ПВО) и радиотехнических войск. Новая воздушная армия будет размещена в Московском или Ленинградском военном округе.

По данным издания, необходимость в ее создании вызвана ростом угроз со стороны Североатлантического альянса, в частности, вступлением в НАТО Финляндии и, в перспективе, Швеции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио. Отмечается, что французский лидер назвал большой ошибкой подталкивание альянса к расширению спектра и географии.