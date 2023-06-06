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01:54, 6 июня 2023Мир

Франция выступила против предложения НАТО открыть офис в Токио

FT: президент Франции Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио, об этом сообщает газета Financial Times.

В публикации отмечается, что французский лидер назвал большой ошибкой подталкивание альянса к расширению спектра и географии.

Уточняется, что Франция отказалась поддержать инициативы, которые могут спровоцировать рост напряженности между НАТО и Китаем. В частности, открытие офиса в Токио может подорвать доверие со стороны Пекина, в том числе в вопросе Украины.

Париж также считает, что деятельность альянса, согласно устава, должна ограничиваться северной Атлантикой.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято.

До этого сообщалось, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».

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    Марина Совина
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