Франция выступила против предложения НАТО открыть офис в Токио

FT: президент Франции Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио, об этом сообщает газета Financial Times.

В публикации отмечается, что французский лидер назвал большой ошибкой подталкивание альянса к расширению спектра и географии.

Уточняется, что Франция отказалась поддержать инициативы, которые могут спровоцировать рост напряженности между НАТО и Китаем. В частности, открытие офиса в Токио может подорвать доверие со стороны Пекина, в том числе в вопросе Украины.

Париж также считает, что деятельность альянса, согласно устава, должна ограничиваться северной Атлантикой.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято.

До этого сообщалось, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».