Премьер Японии высказался о планах по вступлению в НАТО

Премьер-министр Кисида заявил, что у Японии нет планов по вступлению в НАТО

Япония не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято. Об этом заявил в среду, 24 мая, премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — сказал Кисида, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

По его словам, тема открытия представительства альянса в Японии обсуждается, но «до настоящего времени никаких решений принято не было».

Вместе с тем японский премьер подчеркнул, что Токио продолжит укреплять сотрудничество с государствами — членами НАТО и их союзниками ввиду сложных испытаний, с которыми сейчас столкнулся международный порядок.

Ранее сообщалось, что НАТО откроет офис связи в Токио, который станет первым в своем роде в Азии. Отделение позволит альянсу проводить консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, поскольку «Китай и его сотрудничество с Россией становятся новым вызовом для блока».

До этого бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с предложением о дальнейшем расширении блока. Он заявил, что в альянс необходимо пригласить Австралию, Израиль и Японию, чтобы «сделать НАТО всемирным».