Акула-людоед вплотную подплыла к рыбаку и попала на видео

9News: большая белая акула в Австралии подплыла к рыбаку и попала на видео

Акула-людоед в австралийском городе Бродбич, штат Квинсленд, вплотную подплыла к рыбаку. Встреча с опасной хищницей попала на видео, на которое обратило внимание 9News.

Родни Пачиттин рыбачил в нескольких километрах от побережья, когда заметил большую белую акулу, которая подстерегала его под водой. Она начала кружить вокруг яхты мужчины, а он снял это на видео.

На записи слышно, как Пачитти сказал: «Вот черт, посмотрите на размер этой акулы подо мной! Это невероятно большая акула!» Мужчина позже рассказал, что размер хищной рыбы был сравним с размером его лодки, который составляет четыре с половиной метра. Встреча с акулой продолжалась около 15 минут. Все это время мужчина не был уверен, что находится в безопасности. «Кажется, акула уплыла. Я не вижу ее уже секунду. А нет, она снова прямо за мной, подождите», — комментировал он происходящее.

Несмотря на размеры, хищнице не удалось распугать всю рыбу в округе, и Пачитти смог вернуться домой с уловом.

Большие белые акулы встречаются во всех океанах Земли, кроме Северного Ледовитого. Они являются одними из крупнейших хищных рыб на планете, а прозвище акулы-людоеды получили за то, что нападают на человека чаще сородичей. Длина большой белой акулы может достигать пяти и более метров.

Ранее сообщалось, что дайверы накормили четырех акул-людоедов у берегов Южно-Африканской Республики и сняли их с близкого расстояния. На записи видно, как трехметровая хищница схватила кусок рыбы, закрепленный на стальном тросе.

