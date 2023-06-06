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11:17, 6 июня 2023Путешествия

Россияне массово отказались от полетов в Грузию

«АиФ»: российские туристы отказались от полетов в Грузию из-за высоких цен на авиабилеты

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Граждане России стали массово отказываться от полетов в Грузию после открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщает «Аргументы и Факты» («АиФ») со ссылкой на опрошенных туристов.

По информации издания, главным препятствием для отечественных путешественников становятся высокие цены на авиабилеты из Москвы в Тбилиси. Россияне жалуются, что у грузинского перевозчика Georgian Airways стоимость перелета начинается от 60 тысяч рублей в обе стороны. У российской компании «Азимут» ситуация с билетами аналогичная, добавляют туристы. В связи с этим самолеты летают полупустыми.

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«Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!» — возмутился турист Алексей Скоричев из Санкт-Петербурга.

Еще одна собеседница издания, москвичка Анастасия Воротникова заявила, что Грузия всегда была направлением для бюджетных туристов, у которых «денег в обрез». По ее мнению, в нынешней ситуации проще и дешевле добираться туда через Армению на маршрутке. «Лучше бы запрет оставался!» — заключила путешественница.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к открытию авиасообщения между РФ и Грузией упал из-за высокой стоимости билетов. Заполняемость самолетов резко сократилась, так как туристы предпочитают добираться до Тбилиси через Армению и Северную Осетию на машинах. В авиакомпании Georgian Airways заявили, что ожидания были другими.

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    Зарина Дзагоева
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