Российские туристы раскрыли дешевый способ добраться до Грузии

Туристы посчитали дорогу через Владикавказ самым дешевым способом добраться до Грузии

Российские туристы посчитали, что самым дешевым способом добраться до Грузии летом 2023 года будет дорога через Владикавказ на машине. Такую информацию раскрыли опрошенные «Московским комсомольцем» путешественники.

По информации издания, так как цены на авиабилеты до Тбилиси в одну сторону сохраняются на уровне около 30 тысяч рублей, россияне пытаются найти альтернативные варианты. К примеру, некоторые отдают предпочтение наземному путешествию. Так, Марина из Екатеринбурга планирует поездку в Грузию с семьей из трех человек через КПП «Верхний Ларс».

«Прямой перелет Екатеринбург–Владикавказ–Екатеринбург — примерно 22 тысячи рублей на человека. Трансфер из Владикавказа в Тбилиси — 3 тысячи рублей с человека. Поезд Тбилиси-Батуми — 1,5 тысячи рублей с человека. Стоимость номера на троих в гостинице — 4-5 тысяч рублей в сутки», — поделилась туристка.

Марина заверила, что такая поездка обойдется куда дешевле, чем перелет до Москвы, а оттуда уже в Грузию. Аналогичное мнение о стоимости авиабилетов высказал житель Подмосковья Антон, который полетит в Грузию через Армению. По его словам, билет был куплен в марте и обошелся в 11 тысяч рублей в одну сторону.

Интерес россиян к открытию авиасообщения между двумя странами упал из-за высокой стоимости билетов. В связи с этим заполняемость самолетов резко сократилась. В авиакомпании Georgian Airways заявили, что ожидания были другими.

«Для заполняемости должны быть цены вменяемые. Я за билеты Москва–Красноярск около 5-7 тысяч рублей отдаю. А тут лететь по времени меньше, а цена — огонь!» — заключил бизнесмен Давид.

Ранее в мае сообщалось, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом рассказал основатель компании Тамаз Гаиашвили. По его словам, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Отечественные туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.