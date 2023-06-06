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11:40, 6 июня 2023Бывший СССР

В Госдуме ответили на обвинения в разрушении Каховской ГЭС

Депутат ГД Чепа: атака на Каховскую ГЭС могла быть частью подготовки к контрнаступлению
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

На Западе привыкли обвинять Россию во всем, в том числе в разрушении Каховской ГЭС. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы (ГД) Алексей Чепа. Он добавил, что последствия атаки не станут критичными, вода уйдет через три дня, а затем Россия восстановит всю разрушенную инфраструктуру.

«На Западе, если пойдет дождь, то виновата будет Россия. Виновата в том, что Украина использует оружие с урановыми наконечниками. Виновата, в том, что 10 лет обстреливали Донбасс. Мы виноваты во всем и к этому уже привыкли, — сказал политик. — Затопило ведь села, где проживают мирные граждане. Будут какие-то проблемы с водой в Крыму. Зачем все это нужно? Голый цинизм».

Политик также допустил, что атака на Каховскую ГЭС могла быть частью подготовки к украинскому контрнаступлению. Он также добавил, что в любом случае это не создаст серьезных проблем для Российской армии.

«ВСУ готовятся к наступательным действиям в определенных местах. Разумеется, что там есть определенные фортификационные сооружения. Возможно, как раз их захотели подтопить. Но это не создаст какой-то глобальной проблемы, не отрежет Российскую армию от сопричастной территории. Вода сойдет в течение трех суток. С другой стороны, взрыв на ГЭС, безусловно, создаст проблемы на территориях, где проживают простые граждане, где они занимаются сельским хозяйством. Что ж, нам придется все это восстанавливать. И эту ГЭС, и другую инфраструктуру», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и добавил, что за удар по ГЭС ЕС «будет привлекать к ответственности Россию».

О частичном разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, ночные удары привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал случившееся терактом.

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