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00:35, 6 июня 2023Спорт

Дочь Тутберидзе прокомментировала переход в сборную Грузии

Фигуристы Дэвис и Смолкин написали о новой главе жизни после перехода в сборную Грузии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) прокомментировали переход в сборную Грузии.

Фигуристы поблагодарили болельщиков за поддержку, написав обращение на русском, английском и грузинском языках. «Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» — написала дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Позднее в Грузии подтвердили переход пары.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.

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