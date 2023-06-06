Дочь Тутберидзе прокомментировала переход в сборную Грузии

Фигуристы Дэвис и Смолкин написали о новой главе жизни после перехода в сборную Грузии

Танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) прокомментировали переход в сборную Грузии.

Фигуристы поблагодарили болельщиков за поддержку, написав обращение на русском, английском и грузинском языках. «Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» — написала дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Позднее в Грузии подтвердили переход пары.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.