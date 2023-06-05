Дочь Тутберидзе перейдет в сборную Грузии

Чайковская заявила, что исполком ФФККР одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила смену спортивного гражданства российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Ее слова приводит ТАСС.

Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход пары в сборную Грузии. «Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить», — рассказала она.

Чайковская объяснила, что после Игр-2022 фигуристы не принимали участия ни в каких соревнованиях и на них не были затрачены деньги. «Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — отметила тренер.

16 января сообщалось, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, однако позднее глава Федерации фигурного катания страны Борис Хаит опроверг эту информацию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.