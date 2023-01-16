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09:33, 16 января 2023Спорт

Стало известно о возможной смене спортивного гражданства дочери Тутберидзе

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин задумались о переходе в сборную Израиля

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, задумались о переходе в сборную Израиля. О возможной смене спортивного гражданства атлетами стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

По информации источника, конкретных договоренностей не достигнуто и окончательное решение будет приниматься, исходя из политической обстановки в мире. Отмечается, что пара может отказаться от планов по переходу в другую сборную, если россиян в ближайшее время вернут на международные турниры.

В сезоне-2022/2023 Дэвис, дочь отечественного тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин отказались от выступления на российских турнирах. Спортсмены, живущие в США, объяснили это решение проблемами с документами для выезда из страны партнера.

19 сентября стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Отмечалось, что спортсмены намерены отобраться в сборную США.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Дарья Коршунова
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