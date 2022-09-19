Дочь Тутберидзе объяснила пропуск контрольных прокатов сборной России

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис заявила, что пропустит контрольные прокаты сборной России

Дочь заслуженного тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка Диана Дэвис объяснила пропуск контрольных прокатов сборной России со своим партнером Глебом Смолкиным. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Спортсменка выразила сожаления в связи с неучастием в прокатах. По ее словам, причиной стало то, что пара не успела оформить Смолкину документы, позволяющие законно выезжать из США, где они в данный момент находятся.

Ранее 19 сентября стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Американский журналист Дэвид Лиз подчеркнул, что спортсмены будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.