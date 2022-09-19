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Спорт

Дочь Тутберидзе объяснила пропуск контрольных прокатов сборной России

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис заявила, что пропустит контрольные прокаты сборной России
Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин . Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Дочь заслуженного тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка Диана Дэвис объяснила пропуск контрольных прокатов сборной России со своим партнером Глебом Смолкиным. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Спортсменка выразила сожаления в связи с неучастием в прокатах. По ее словам, причиной стало то, что пара не успела оформить Смолкину документы, позволяющие законно выезжать из США, где они в данный момент находятся.

Ранее 19 сентября стало известно, что Дэвис и Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США. Американский журналист Дэвид Лиз подчеркнул, что спортсмены будут представлять разные клубы: Дэвис — ION, Смолкин — SCNY.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Анастасия Борисова
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