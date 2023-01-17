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15:36, 17 января 2023Спорт

В Израиле прокомментировали возможный переход дочери Тутберидзе в сборную страны

В Израиле опровергли данные о возможном переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Диана Дэвис

Диана Дэвис. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Глава Федерации фигурного катания Израиля Борис Хаит опроверг данные о возможном переходе российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки», — сказал Хаит. Он отметил, что переговоры о переходе в национальную команду Израиля ведут только со спортсменами, получившими гражданство страны.

О том, что Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе, и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, сообщалось 16 января. Отмечалось, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/2023 спортсмены, живущие в США, отказались от выступления на российских турнирах из-за проблем с документами для выезда из страны.

Андрей Стрельцов
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