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13:45, 6 июня 2023Среда обитания

Плывущий дом в затопленной Новой Каховке сняли на видео

Плывущий дом в затопленной после разрушения плотины ГЭС Новой Каховке сняли на видео
СюжетРакетные удары по Украине:

В затопленной после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Новой Каховке поплыл жилой дом. Снятый на видео инцидент опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, как здание уносит течение. Над поверхностью воды видно только крышу дома.

О подтоплении города ранее сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Подтопление также началось в Голой Пристани, сейчас проводится эвакуация жителей. На территории Новокаховского городского округа действует режим чрезвычайной ситуации.

Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра. Надводные сооружения оказались разрушены, затем вода направилась вниз по течению. В Днепре ее уровень поднялся больше чем на десять метров и продолжает увеличиваться.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что угрозы для жизни людей нет. По его словам, сотрудники МЧС и власти контролируют ситуацию.

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    Александра Качан
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