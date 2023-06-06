Комбат ДНР рассказал об «отползающих» с позиций войсках ВСУ

Комбат «Востока» Ходаковский сообщил об «отползающих» с позиций в Новодонецком войсках ВСУ

Украинские военные сочли свое положение в поселке Новодонецкое невыгодным и начали отползать с захваченных позиций. Об этом написал командир батальона «Восток», заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, под вечер понедельника, 5 июня, войска ВСУ «почти полностью» овладели поселком, однако на данный момент контроль российских военных восстановлен. «Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске», — заявил комбат ДНР.

Ходаковский добавил, что «отечественная связь отработала надежно». В настоящее время обстановка в Новодонецком, как утверждается, на уровне привычного фона.

Ранее комбат ДНР писал о «зацепившихся» за Новодонецкое военных Украины. В тот момент Ходаковский говорил, что украинским войскам удалось «зацепиться» за поселок городского типа в ДНР, причем противник заплатил за это «немалую цену». ВСУ понесли потери личного состава и техники, в том числе танк, но углубиться дальше по территории России они не смогли.

В начале июня командир батальона «Восток» ДНР заявил, что в регионе заметили танки Leopard немецкого производства. В районе поселка Новодонецкое было зафиксировано до 30 единиц техники.