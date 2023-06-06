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03:47, 6 июня 2023Бывший СССР

Киев назвал необходимое качество посредника в переговорах России и Украины

Резников заявил, что посредник в переговорах с Россией должен иметь влияние на Москву
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Strait Times назвал качество, которым необходимо обладать потенциальному посреднику в мирных переговорах Киева и Москвы. По его словам, главное, чтобы он имел достаточное влияние на Россию.

Министр уточнил, что Киев нуждается в доказательствах того, что Россия сможет в дальнейшем мирно уживаться с Украиной. Он подчеркнул, что прежде всего российские войска должны быть выведены с территории Украины. Резников добавил, что тот переговорщик, который сможет гарантировать выполнение Москвой данного условия, докажет наличие достаточного влияния на Россию.

«А если нет, извините, зачем мы будем сидеть и тратить время?» — задался вопросом он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о готовности Запада продолжить эскалацию конфликта на Украине и отметил, что это может произойти из-за поставок самолетов F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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