Названы необычные способы избавиться от беспокойства перед сексом

Секс-коуч Кейт Тейлор: запах пота и просмотр телевизора помогают настроиться на близость

Эксперт по сексу и отношениям Кейт Тейлор назвала несколько необычных способов, чтобы избавиться от беспокойства и за пять минут настроиться на интимную близость. Ее советы приводит издание The Sun.

Кейт Тейлор отметила, что часто люди не могут расслабиться из-за стресса и тревоги. В такие моменты она посоветовала обнять партнера и глубоко вдохнуть аромат его тела. По ее словам, запах пота любимого человека снижает уровень кортизола у женщин, помогает успокоиться и вызывает сексуальное возбуждение. Еще один способ, который назвала Тейлор, — это парное дыхание. «Попытайтесь синхронизировать дыхание, чтобы вдыхать и выдыхать одновременно», — дала совет секс-коуч.

Кроме того, она рекомендовала поставить в спальне телевизор. По ее мнению, совместный просмотр телепередач в постели способствует улучшению интимной жизни. Тейлор уточнила, что наилучшего эффекта можно добиться, включив скучную передачу и смотреть ее обнявшись. Недавнее исследование показало, что пары, у которых в спальне стоит телевизор, занимаются сексом в два раза чаще, а у 29 процентов из них интимная близость случается именно во время просмотра скучных передач.

Парам, у которых есть неразрешенные конфликты, секс-коуч посоветовала заниматься любовью утром и уделить процессу как можно меньше времени. Она объяснила, что пяти минут достаточно, чтобы партнеры расслабились, успокоились и смогли спокойно обсудить причины взаимных обид.

Еще один необычный совет она дала тем, кто стесняется лишнего веса. Она предложила разучить несколько базовых движений танца живота. По ее словам, приобретенный навык поможет сместить фокус внимания с недостатков фигуры на способность тела к пластике и движению. Помимо этого, танцы помогают ускорить сердцебиение и улучшают кровоток, в том числе в интимных органах, отвечающих за возбуждение.

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