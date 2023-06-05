Психолог подсказала способ расслабиться во время секса

Психолог Инесса Спинка подсказала способ тренировать умение расслабиться во время секса

Способность вовремя «отключать голову» и расслабиться во время секса можно натренировать, уверяет психолог Инесса Спинка. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала способ сделать это.

Умение абстрагироваться от посторонних мыслей помогает получать удовольствие от секса, говорит психолог. Если отключиться не получится, то вместо наслаждения возрастет внутреннее напряжение. Поэтому важно научиться отделять мысли от ощущений тела, считает Спинка.

По ее словам, тренировать это умение можно, например, во время массажа или приема душа. «Для этого необходимо прислушиваться к себе: как отзывается то или иное тактильное взаимодействие. В частности, принимая душ, постарайтесь не думать о проблемах, нерешенных делах. Если погрузиться в эти мысли, то они затянут, как в омут. Думайте лучше, нравятся ли температура и напор воды», — пояснила она.

Психолог уверяет, что, если натренировать навык расслабления, то сексом станет заниматься намного приятнее.

Вы перестанете уходить вглубь себя в самый неподходящий момент и сможете концентрироваться на физических впечатлениях Инесса Спинка психолог

Умение отключать голову пригодится в любой ситуации сильной эмоциональной нагрузки, добавила Спинка. В этом случае переключателем станет тело, то есть человек сможет уходить от мыслей, концентрируясь на физических ощущениях.

Ранее Инесса Спинка назвала возраст сексуального расцвета женщин. Она пояснила, что пик сексуальной активности женщин наступает ближе к 30 годам.

