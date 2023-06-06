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17:06, 6 июня 2023Путешествия

Летевших из Индии в США пассажиров расселят в Магадане

Пассажиров приземлившегося в Магадане рейса Дели — Сан-Франциско расселят по отелям

Фото: Антон Афанасьев / Фотобанк Лори

Пассажиров самолета AirIndia, летевшего из Дели в Сан-Франциско, и экстренно приземлившегося в Магадане, расселят по отелям российского города. Об этом РИА Новости сообщил транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов.

Собеседник агентства отметил, что воздушное судно, направлявшееся из Индии в США, обследовали специалисты. «У него серьезные поломки, — пояснил он. — Авиакомпания обещала прислать другой борт».

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Друппов также заявил, что пассажиров рейса проведут через таможню и пограничников, а после на автобусах увезут в городские гостиницы. «Процесс будет небыстрым, все службы работают», — добавил он.

Более того, прокурор подчеркнул, что путешественников обязательно накормят. По его словам, до сих пор не ясно, когда за ними прибудет другой лайнер.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании AirIndia, следовавший из Индии в США, резко сменил курс и вынужденно приземлился в России. Инцидент произошел утром во вторник, 6 июня, в 9:30 (мск) с пассажирским лайнером Boeing 777. Во время полета в воздушном пространстве Якутии пилоты доложили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

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    Фариза Бацазова
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