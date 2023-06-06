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17:39, 6 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Мариуполе

«Страна.ua»: в Мариуполе произошли взрывы, над портом и автовокзалом поднялся дым
СюжетВзрыв в Мариуполе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Мариуполе произошли взрывы. Об этом со ссылкой на публикации в местных пабликах сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается также, что местные Telegram-каналы публикуют видео дыма, поднимающегося над портом и автовокзалом в городе.

26 мая сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Накануне этого появлялась информация о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины. Позднее представитель силовых структур Донецкой народной республики заявил, что украинские войска применили дальнобойные ракеты Storm Shadow при ударе по городу.

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    Алевтина Запольская
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