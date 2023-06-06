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15:40, 6 июня 2023Россия

МЧС направило группу спасателей в Херсонскую область

МЧС России направило группу спасателей в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) для ликвидации последствий и оказания помощи местному населению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В ее составе специализированная техника и плавсредства», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в зоне подтопления работают три оперативные группы спасателей под руководством начальника ГУ МЧС России по Херсонской области. Главами муниципальных образований организовано информирование населения.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела со стороны Украины. Власти проводят эвакуацию жителей затопленной Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов.

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    Евгения Куликова
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