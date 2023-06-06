Бельгийского посла вызвали в МИД России

Посол Бельгии в Москве Михильсен вызван в МИД России

Бельгийский посол в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с использованием оружия бельгийского производства диверсионными группировками на территории Белгородской области 22 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

Подчеркивается, что Москва неоднократно предупреждала об опасности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) западного оружия, а также его «неконтролируемого расползания» и попадания в террористические формирования.

«Призвали Брюссель не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становится мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

На территорию Белгородской области несколько раз пытались зайти диверсанты. С 22 по 23 мая из-за проникновения диверсионно-разведывательной группы в регионе действовал режим контртеррористической операции. В Минобороны России заявляли о блокировании и разгроме членов группировки.